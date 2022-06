Petite entreprise près de Villedieu-les-Poêles, ville ancestrale de la Normandie réputée pour sa dinanderie (Art médiéval artistique du cuivre et du laiton), Lux’ellence conçoit du mobilier haut de gamme en métal.

Elle développe des créations innovantes par l’association de la plus haute qualité technique à une esthétique intemporelle ; chaque modèle est patiemment pensé et dessiné dans une approche particulière offrant de multiples univers décoratifs.

De la pièce unique à la petite série, notre mobilier est conçu telle une œuvre esthétique, fonctionnelle et intemporelle, mettant en résonance, tradition et innovation, simplicité et complexité, luxe et excellence.

Pour l’intégration d’éventuel autre matériau que le métal, Lux’ellence fait appel aux entreprises artisanales dotées du label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV), appréciées pour un savoir-faire et une qualité de travail d’exception.