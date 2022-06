L’Atelier Méta 2 est un lieu de création et d’expérimentation artistiques axé sur la sculpture monumentale, les arts plastiques et le Design. Ce lieu est situé dans le 3ème arrondissement de Marseille depuis 1999 et a été créé par Malik Ben Messaoud, artiste originaire de Marseille, ancien résident de la Friche Belle de Mai et Aurélie Masset, artiste originaire de Bretagne.

Les créations de Malik Ben Messaoud et Aurélie Masset, résidents de l'Atelier Méta 2, s’apparentent à l’art urbain : en effet leurs oeuvres s’imposent dans l’espace public par un format monumental qui interpelle le citadin.

Leurs créations, éphémères et à la marge, prennent corps dans un contexte particulier, s’extraient des lieux de l’art et de ses formes traditionnelles pour interagir sur un environnement social, géographique, politique et esthétique.

Cette recherche d’une forme d’art nouvelle et son interaction au sein de la cité dans un dialogue avec le public s’inscrivent dans une volonté de dynamisme citoyen : pour ces artistes, l’art dans son regard critique sur la société est un espace de liberté, de contestation et de créativité qui construit dans la ville un nouveau lieu d’utopie.

Ainsi, les " peaux de DS " en latex de Malik posées sur les murs d’une cité de Marseille en 1996, ou encore une tête de la statue de la liberté en métal posée sur le toit de cette même cité interpellent autant que leur travail sur les conditions de la femme dans l’exposition " Vue sur le corps " en 2002.

Depuis 2010, une nouvelle expérimentation les a amenés vers le Design. Cette nouvelle expression leur a permis de créer un produit en matériaux de récupération, autre façon de sensibiliser le spectateur au développement durable. En 2013, ils s’intéressent à un nouveau matériau, le béton fibré et réalisent leur projet de mobilier urbain.