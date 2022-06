PREMISSE Design est une agence de création de produits fondée en 2012 par Sébastien Rouville.

PREMISSE Design est en 2014 reprise et dirigée par Philippe Barsol, designer chez Mezière IDC, puis chez Designers Associés (en tant que responsable du design et aux côtés de Sébastien Rouville de 2008 à 2011) et enfin designer sénior au sein du groupe Oxylane, pour la marque Artengo (Décathlon) jusqu’en juillet 2014.

Philippe Barsol a acquis ces dix dernières années une solide expérience dans le design des biens d’équipement et médicaux, des terminaux électroniques, d’objets du quotidien, et particulièrement dans le design des produits de loisir et de sport. Maitrisant toutes les phases de création d’une grande variété de natures de produits différentes, Philippe Barsol accompagne désormais ses clients sur des gammes de produits et sur la création d’identité formelle de marque.

Plusieurs projets ont reçu des prix de design et la reconnaissance de professionnels du design et de l’industrie.