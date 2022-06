Arnaud Pottier est né en 1979 à Mâcon. De double

formation, ébéniste et architecte, il est passionné d’archéologie et d’arts primitifs. Il bâtit, il conçoit des meubles rares, il restaure des armes anciennes, et ses multiples passions s’unifient dans la sculpture.

Armé d’une tronçonneuse ou d’un énorme tour à bois fabriqué de ses mains, il aime travailler les troncs de séquoïa ou de douglas pour en faire les totems d’un chamanisme improbable. Ou bien, transfigurant les maladies et les cicatrices de l’arbre, il les sublime par la courbe parfaite. Il Incruste dans les loupes de frêne ou de peuplier les bronzes qu’il a ciselés. Patiemment, il recrée en faussaire des objets de fouilles intemporelles.

L’arbre est toujours là, au-delà de la mort. Les veines du bois parlent encore de la sève tarie. Les incrustations de métal évoquent un symbolisme perdu. Le lisse et le rugueux dialoguent dans le silence. Les textures et patines semblent dater d’impossibles origines.