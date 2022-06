Ma société de décoration Portrait de Maison , est située en Charente- maritime mais j'interviens également sur les départements limitrophes.Mes prestations de décoratrice vont de la simple visite conseil(tarifée à l'heure) à la prestation clé en mains avec accompagnement dans toutes les phases du projet(tarif sur devis).Mon travail s'adresse autant aux professionnels qu'aux particuliers, sur tous les types de projets et plus particulièrement sur les maisons anciennes qui me passionnent.