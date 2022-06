Ma production, d’objets d’arts de la table et de décoration, est composée de pièces uniques et de petites séries.

Afin de réaliser des pièces sobres et fonctionnelles mon travail est axé sur :

• une base de formes simples tels que le cercle et la sphère

• l’utilisation du noir et du blanc seulement

• les contrastes de matière (la porcelaine brute et mat / la porcelaine émaillée et brillante)

• la recherche de décors épurées, légers

Il est important que mon travail soit esthétique mais avant tout, il doit être de bonne qualité : solide et facile à entretenir, pour des objets utilisables au quotidien.

>>> Toutes les pièces passent au lave-vaisselle, au four micro-onde et au four classique !