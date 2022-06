Styliste de mode de formation puis graphiste, Didier Birée est aujourd'hui adepte de la « récupération et du recyclage » depuis une quinzaine d'années. Les sculptures présentées sont le fruit d'un assemblage (vis et rivets) de matières existantes trouvées dans des brocantes, des vide-greniers... Originaire d'une région fortement imprégnée par l'esprit de l'usine Moulinex (aujourd'hui fermée), un hommage lui est particulièrement rendu par l'utilisation fréquente (et de leur métamorphose...) des ustensiles et accessoires universellement connus.