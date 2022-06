Mobilier sur mesure, objets uniques et éditions limitées.

Un mobilier au design sobre et épuré, un concept qui allie une structure bois et un habillage béton coloré pour assurer résistance et légèreté. On trouve dans les collections BOBUN: tables basses, coins de canapé, chevets, consoles, meubles de rangement, bibliothèques, miroirs ...

Une ligne d'objets empreinte de douceur et de sérénité, aux formes inspirées de la nature. Le béton tantôt lisse et soyeux, tantôt brut et irrégulier, prend de multiples aspects sous des couleurs contemporaines et minérales. Calebasses, ballon et coupe en béton,une production 100% française.

C 'est la créatrice Laurène Hombek qui officie depuis plus de quatre ans sous la marque BOBUN. Diplômée de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, elle vit et travaille à Montpellier. Elle propose avant tout des vecteurs d’échange, qui, au delà de leur fonction d’usage, sont habités par un imaginaire et une poésie propre.