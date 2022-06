Début 2012 le designer Jean-François Gemmrich lance sa propre marque de mobilier, luminaire et objets décoratifs « Design by JFGemmrich® ».

Chacune de ses créations nait d'un vécu qui engendre une interrogation et une recherche, pour aboutir à un objet fonctionnel mais aussi un objet qui génère l'émotion. De la genèse à l'aboutissement, chaque création de Jean-François Gemmrich vit sa petite histoire, celle qu'elle engendre et celle qu'elle fera vivre à ceux qui la placeront dans leur cadre de vie.

Les créations « Design by JFGemmrich® sont conçues et réalisées localement par des entreprises sélectionnées pour leur savoir-faire et pour la qualité de leurs prestations. Chaque unité est produite sur commande, réalisée de manière artisanale, signée et numérotée.