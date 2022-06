Enzyme conçoit, fabrique et installe des objets extraordinaires, là où inventivité et rigueur sont indispensables.

Les compétences cumulées d’une équipe rodée à la conception technique et au suivi de projet, permettent d’envisager tout type de réalisation.

La prise en charge des projets va de l'étude technique, jusqu’à l’installation sur site, dans le monde entier. Ces capacités de conception et fabrication servent aujourd’hui des acteurs de tous les milieux créatifs : de l’industrie au luxe, à l'architecture, en passant par l’art contemporain et le design.

L’intégration de divers moyens de production garantit qualité, souplesse et réactivité ; nos savoir-faire ont reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

OBJETS UNIQUES ET PETITES SÉRIES / PROJETS COMPLETS

COMPOSANTS SPÉCIAUX : DÉCOUPE, USINAGE, INTÉGRATION