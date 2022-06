L’Atelier GH est un studio de design global fondé par le designer Gaël Hiétin. Son positionnement sensoriel et “animatique”, l’amène à réaliser des projets polymorphes, dans les domaines du design, de l’architecture et de l’art contemporain.





Notre approche créative transversale, sensible et innovante nous permet d’aborder une grande diversité de sujets. De l’étude prospective à l’espace événementiel, de l’installation éphémère au dispositif pérenne, du bâtiment à l’objet, nous imaginons des expériences fortes pour nos clients.





Nous abordons chaque projet avec un regard neuf, dans sa globalité. Nous faisons autant appel à notre sensibilité qu’à des outils stratégiques et innovants. Nous accompagnons nos clients le plus en amont possible : de l’élaboration du brief, à la création et la réalisation du projet, jusqu’à son déploiement et son exploitation.





Nous travaillons pour des institutions, des marques et des agences de sphères thématiques diverses, en France et à l’international.





Nous œuvrons avec un réseau de talents tissé au fil du temps et des projets. Une diversité d’expertises qui nous permet de répondre à une multiplicité de problématiques.