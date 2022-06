Une visite s'impose dans ce lieu bien achalandé où vous trouverez tous les articles textiles d'ameublement disponibles sur le marché pour aménager et décorer votre espace de vie. Jura Textiles met tout son savoir-faire en œuvre pour créer des collections qui vous ressemblent et vous inspirent, imaginées pour Vous et votre foyer. Au fil des allées, vous dénicherez dans les classiques, renouvelés en permanence, nappes, rideaux, assises de chaise... et redonnerez de la vitalité à votre intérieur avec une déco agréable et chaleureuse aux tendances pepsy, aux tonalités punchy et vivifiantes. Afin de colorer votre espace de vie et créer une ambiance conviviale pour partager des moments en famille ou entre amis, vous pourrez choisir parmi des produits stars : poufs géants, poires et coussins de toutes sortes pour s'y accouder ou s'y lover. Le coussin, élément de décoration à part entière, s'intègre à tout style d'intérieur et met en valeur, par touches de couleurs ou d'imprimés, la chambre, le salon, le séjour...Pour un apport original, pensez aussi aux coussins de sol à disposer dans votre salon, autour d'une table basse par exemple. Pour votre bien-être et le confort de vos nuits, vous aurez l'embarras du choix parmi les oreillers antistress, bambou, anallergique, à bouillir, antibactérien, anti-acarien et pour votre jardin, vous découvrirez un florilège d'objets séduisants dans les collections exposées. Parce que vous avez une table aux dimensions particulières...ou que vous souhaitez coordonner vos rideaux à votre nappe, un service de confection sur mesure est à votre disposition : matelas avec découpe de mousse, rideaux, toile de tonnelle, coussinnerie pour chiens, déco de plein air...Il répond à toute demande spécifique. N'hésitez pas à vous renseigner. Le magasin d'usine dispose d'un rayon de produit de maquillage, de tringles à rideaux, de mercerie et de sous-vêtements d'entreprises européennes partenaires. Un espace à visiter pour faire le plein d'idées et de donner vie à vos projets !