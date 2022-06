Hyacinthe Boton :

L’ébénisterie au service d’un art très contemporain

Hyacinthe Boton crée des meubles contemporains. Formé en ébénisterie traditionnelle, cet artiste passionné et inventif utilise un savoir-faire ancestral pour réaliser des pièces uniques dans un permanent soucis de perfection.

Hyacinthe Boton, dont les premières amours allaient au mobilier des XVII et XVIIIème siècles, peut reproduire des pièces anciennes dans leur pur style d’origine. Mais son talent l’a très tôt poussé vers des créations contemporaines, mettant ses compétences au service d’un art plus moderne aux lignes élancées et surprenantes. Les formes et les décors sont uniques, l’imagination toujours renouvelée. Hyacinthe sélectionne les bois rares, les associe entre eux, à des cuirs, métaux et pierres précieuses, à la corne et à la nacre, à des végétaux comme la paille et le bambou. De ces surprenantes associations de couleurs et de textures naissent d’incroyables harmonies.

En marqueterie, on travaille sur plaquage. De fines lamelles de bois et autres matières sont découpées une à une et assemblées en une infinie variété de motifs, suivant l’inspiration du maître. Les meubles de Hyacinthe ne sont comparables à nulles productions en série - quelle qu’en soit la qualité – car chaque pièce est conçue comme un objet unique et réalisée entièrement à la main. Dans l’univers de Hyacinthe, le temps ne compte pas, seul le geste a sa place. Le meuble est une œuvre d’art en soi et non pas l’élément d’un tout.

A travers son travail, le message de Hyacinthe Boton est clair : Créer du beau, de l’unique. « Il faut dépoussiérer l’image de l’ébénisterie, changer le regard que l’on porte sur ses réalisations. On peut tout concevoir à partir des techniques traditionnelles, avec du savoir-faire, du temps et de la passion… » Mais ce qui fait la différence, c’est bien le talent de l’artiste, et Hyacinthe le prouve à travers ses créations variées de meubles, mais aussi de coffrets, caves à liqueurs ou cigares, tout ce qui peut être fait de bois et qui l’inspire tout à coup. Ainsi compte-t-on, dans les réalisations de Hyacinthe, des luminaires dont même les abat-jour sont en marqueterie.

Hyacinthe exporte et expose ses œuvres d’art mobilier à Paris, à Moscou, au Quatar, et à Londres bien sûr.

Hyacinthe Boton

9, La Goélière - 44680 Saint Mars de Coutais

Bureau (sur RV) 83 Boulevard Saint Michel - 75005 Paris

Tel : 02 40 31 52 84 - 06 63 46 52 84

www.ateliers-boton.com

contact@ateliers-boton.com