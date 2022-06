Fondé en 2011 par trois créateurs/artisans MYDRIAZ est une entreprise parisienne spécialisée dans la conception et la réalisation de luminaires, mobiliers et accessoires en laiton, bronze, cuivre, argent.

En conjuguant savoir-faire d'excellence et imaginaire contemporain, MYDRIAZ revisite le travail de bronzier d'art en produisant des objets en laiton de haute facture et d'une grande originalité. Ces trois artistes venus à l'artisanat d'art par la volonté de maîtriser le processus de création de bout en bout, combinent leurs expériences respectives pour instaurer un dialogue entre design, arts plastiques et arts appliqué. Leur travail autour du luminaire et du mobilier alliant tradition et modernité, noblesse et avant-garde, s'attache autant au fond qu'à la forme, s'articulant autour de thématiques telles que le temps, le vide, l'inexorable, l'aléatoire ou l'infini, dans un soucis formel de finesse, de sensibilité de précision et de légèreté.