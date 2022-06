Designer Produit et mobilier depuis plus de 5 ans, j'accorde une grande importance aux détails et aux matériaux.

Spécialisé dans les nouvelles technologies de fabrication (impression 3D) ainsi que dans l'éco-conception, j'entretiens une vision simple du design comme de la vie.

Mes expériences en France et au Vietnam dans le luxe et la décoration ont marqué mon style d'une touche exotique et sensible. Pour moi le design est omniprésent. Et l’unique travail du designer consiste à le rendre visible.

Car rien n’est plus vrai que la phrase de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le designer est ainsi une éponge qui absorbe, filtre et transforme tout ce qu’elle touche.

Concevoir, faire acte de design, c’est transformer et révéler la vie dans ce qu’elle a de plus naturel.