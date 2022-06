Le StudioLouisMorgan, est un atelier de création situé à Paris basé sur la rencontre de deux approches esthétiques riches, qui s’unissent dans la conception d’univers éclectiques, de l’architecture d’intérieur au design produit.

Après des expériences et des échanges professionnels riches, à l’Atelier Jean-Nouvel et au studio de design Ora-Ito, Louis Aspar se spécialise en design industriel à L’ENSCI, Paris. Sa rigueur esthétique et son ouverture d’esprit se distinguent dans ses créations, qui ont comme sens premier de surprendre tout en maîtrisant les codes d’un savoir-faire exigeant. Un design simple proposant des objets qui revendiquent la radicalité d’une démarche artistique propre. Morgan Buchert s’est perfectionnée au sein du studio de design et d’architecture Ora-Ito. Aujourd’hui, elle s’engage dans une approche créative plus émotionnelle; son style s’affirme dans son travail des matières, des couleurs et de la lumière afin d'offrir des expériences novatrices de nos cinq sens.