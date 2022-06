Créé en 2006 par les designers Marielle Baldelli et Sébastien Messerschmidt, e-Glue est l'un des rares studios spécialisés dans la conception graphique, le design et la décoration pour enfants. Travaillant depuis plusieurs années comme studio de graphisme et d'illustration pour réaliser : animations, supports de communication, magazines, mascottes & bien plus..., e-Glue crée aussi ses propres produits pour enfants, essayant de nouvelles façons de se connecter à leur monde et d'en donner une vue contemporaine.

Tous les produits de décoration e-Glue sont fabriqués en petite quantité, privilégiant la qualité, le travail artisanal, l'unicité et la préciosité. La recherche du studio se concentre sur la conception d'images et d'objets aux formes simples, à l'apparence épurée, particulièrement adaptées au monde et espaces de vie de l'enfant. Les objets de décoration e-Glue s'intègrent ainsi parfaitement dans tout lieu contemporain en y apportant une touche ludique, graphique et colorée !

Du design éco-conçu au prix juste ! Stickers enfants, papier-peints, fresques murales, petit mobilier, jeux en bois, rangements, accessoires et objets déco, textiles, tapis, plaids, couvertures, coussins, luminaires, affiches, tableaux.