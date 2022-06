Concepteur français de

solutions multimédias de grande qualité, AGATH conçoit, fabrique et distribue des téléviseurs toujours plus innovants, via un réseau international de revendeurs ultra sélectif. Passionnée de technologie, toute notre équipe n'a qu'une seule ambition : vous offrir le meilleur du son et de l'image, quelles que soient vos besoins ou vos contraintes. Peu de limite, car le sur-mesure est une des marques de fabrique de la société ! Chez AGATH, les notions qui nous animent seront toujours : l'innovation technique, la rigueur, le design et la qualité des produits.