Né en 1971 et architecte de formation (Paris-La Villette, UP6), Guillaume Leclercq s’est spécialisé dans l’architecture commerciale et la scénographie, participant à la création de nombreux concepts de boutiques, de stands et d’espaces d’exposition pour le luxe, la mode ou la gastronomie.

Guillaume Leclercq se définit comme un «structurateur d’espaces». Soucieux de la cohérence, de la vérité et de la pérennité de sa production, il fonde ses travaux sur une analyse approfondie de l’anatomie et du patrimoine des marques (produits, histoire, philosophie, marketing, visuels, etc.) ainsi que sur les lieux choisis (positionnement dans le contexte, volumes, lumière). Guillaume Leclercq privilégie et met en oeuvre de façon contemporaine les matériaux bruts comme le bois, le métal, la pierre, le verre, le staff, etc. et accorde une importance particulière au savoir faire des entreprises avec lesquelles il est amené à travailler ces matières.