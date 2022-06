Espaces à Rêver est une agence en décoration d'intérieur destinée aux particuliers et aux professionnels proposant différentes prestations de conseil en décoration, projets sur mesure et home staging. Sa fondatrice, Murielle Lacouara, est diplômée des Ateliers Grégoire (La Fabrique). Un seul objectif : que nos clients prennent plaisir, osent, et se sentent décomplexés afin de que leur projet de décoration prenne vie et se réalise !