Après 4 ans passés dans différents studios à Paris, Thomas Merlin a

fondé son propre studio en 2011. Il travaille ses projets dans une optique de simplicité et de justesse. Il cherche à questionner la construction des objets avec la volonté qu'elle soit visible et réversible pour les rendre plus "légers" pour l'environnement. L'équilibre entre fonctionnalité, mise en œuvre et esthétique s'appuie sur l'utilisation de matériaux naturels, auxquels il imprime une expression minimaliste et moderne.

Inspiré par les gens qui travaillent la matière et qui la rendent vivante, le studio réalise ses prototypes avec des artisans et des entreprises qui laissent l'empreinte de leur savoir-faire dans les projets.