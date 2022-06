Olivier Le Clerc promène sans complexe son statut de forgeron diplômé de l'Ecole nationale des Beaux-arts de Paris. Installé depuis trois ans dans le Cher, il crée des sculptures de métal puis réalise du mobilier manufacturé ( sellettes, consoles, chaises, bureaux, tables et luminaires ) aux accents industriels, massifs et élégants. Jeux de pieds et de tiroirs, sobriété des plateaux, la matière brute juste vernie s'affiche dans sa plus belle simplicité.