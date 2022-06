La boutique Il y a de l'eau sur Mars est ouverte depuis décembre 2010. On y trouve quelques créateurs et designers marseillais et de la région et des marques coups de cœurs de la créatrice du lieu, Julie.Dans un univers tout en couleurs à l'esprit d'appartement, avec cheminée et tomettes, original et décalé, vous trouverez des objets sympas, allant du bijou au petit mobilier dans ce lieu atypique.