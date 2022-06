L’activité de Flahault Design & Associés

Double passion : Terre & Mer

FLAHAULT DESIGN et Associés est issu de la création en 1976 par Olivier Flahault d’un cabinet d’architecture intérieure. Dès 1990 il crée un département spécialisé dans le design naval liant ainsi deux activités complémentaires : l’architecture terrestre et le design naval. Après avoir travaillé en collaboration sur divers projets avec FLAHAULT DESIGN et Associés, Pierre-Edouard CHENET, de triple formation architecte DPLG, architecte naval et ingénieur ENSAM, en a pris la gérance en 2010 et est aujourd’hui aux commandes.

La maitrise technique d’une agence forte de 35 ans d’activité entre terre et mer lui permet d’appréhender son métier avec une vraie passion. Cette diversité pluridisciplinaire est une grande source d'enrichissement technique et créatif.

L'architecture navale apporte le goût pour le détail, la sensibilité technique et un intérêt poussé pour l'amenuisement de l'impact écologique des bâtiments, flottants ou non, que nous concevons. L’architecture terrestre est source d’enrichissement transversal.

Le Design Naval, L’Architecture Flottante

Ces savoir faire s’appliquent aussi bien aux bateaux uniques que de série, aux bâtiments flottants qu’à tout bâtiment localisé dans un environnement maritime ou fluvial.

La dualité architecture navale / terrestre nous amène assez naturellement à la conception de bâtiments flottants avec une maîtrise totale du sujet. En effet, si les difficultés techniques peuvent être réglées assez facilement, il convient d’y ajouter les contraintes environnementales (protection naturelle sur des zones particulièrement sensibles…), les contraintes d’urbanisme, d’intérêt commercial, les contraintes liées aux associations de riverains, de raccordement aux réseaux, d’autorisation des gestionnaires du fleuve et des gestionnaires des berges et ce, pour chaque projet envisagé.

Notre réflexion prend en compte la globalité des impacts écologiques d’un bâtiment en considérant, bien entendu, la consommation énergétique mais aussi l’intégration au site, l’impact du chantier sur l’environnement, le choix des matériaux et techniques utilisés, la gestion de l’eau, l’entretien du bâtiment, …