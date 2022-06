Le design est un mix entre la création artistique, la technique et l’humain. J’ai une préoccupation : que mes créations véhiculent un message, «le concept est ce que raconte un objet».

Mon intérêt pour la production alternative et le savoir-faire manuel m’ont conduit à mener des projets qui consistent à détourner les formes et les objets existants. Je sélectionne des objets pour leurs qualités et je les utilise pour de nouvelles interprétations. Ainsi les objets existants ne sont plus considérés comme des références à dépasser mais des matériaux de construction pour de nouvelles productions de pièces uniques ou en petites séries. Avec Martin Lévêque nous formont Les M&M designers, nous nous plaisons à jouer avec les limites du design.