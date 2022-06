Issu tout droit du monde du design de produits et de l’architecture d’intérieur et fort de plusieurs années d’expérience dans des Agences de design Françaises et Belges, .rad product se veut une agence de design appliquée aux objets contemporains et à l’architecture.L'agence vise à proposer des créations en Belgique et à l’étranger visant au-delà du seul aspect esthétique ou technologique. A travers l'agence, nous œuvrons également au développement d’une relation étroite entre l’objet, l’espace et l’usager, basée sur l’analyse des modes de vie et leur évolution, au plus proche des singularités de chacun.