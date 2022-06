PETITE FRITURE est un éditeur de design.Il est né en 2009 de l’envie de promouvoir des talents émergents et de développer avec eux des objets, des luminaires et du mobilier qui suscitent une vibration.Le résultat est une collection élégante et accessible qui de façon simple et décomplexée raconte une histoire ; une collection qui saisit le quotidien et invite à savourer l’instant.