AntoiPierini a fait ses premiers pas dans l'atelier de son père, à la verrerie aménagée dans un vieux moulin à huile à Biot. Imaginez Antoine, immergé dans ce laboratoire de métamorphoses alchimiques fascinantes. Pouvait-il résister à la tentation ? Difficile d'échapper à son destin quand, on est né dans un village de tradition verrière et que, de surcroît, le travail à chaud est de coutume dans la famille

Antoine a cherché à se détacher de

l'objet et du caractère fonctionnel pour aborder un univers plus sculptural, retravaillant parfois le verre à froid. De cette nouvelle orientation, sont nées différentes séries de pièces abstraites imaginées comme des polyptiques. Des combinaisons de trois à cinq formes, indépendantes les unes des autres mais liées entre elles par une unité transcendentale. L'artiste s'intéresse ici aux relations entre les volumes, les lignes et les couleurs, à toutes leur connections possibles. Certaines compositions de forme verticale font référence à l'architecture des villes et à ces gratte-ciels qui découpent l'horizon et communiquent avec les nuages. D'autres, plus rondes, évoquent des galets polis par le vagues.

Ainsi le travail d'Antoine Pierini s'ouvre t-il sur un monde symbolique : celui de l'interconnectabilité qui s'établit entre l'objet et l'espace environnant, concept qui est éminemment présent et important dans la création contemporaine. A seulement trente ans, le jeune artiste n'en n'a donc pas fini de nous surprendre. Nul doute qu'il saura établir d'autres connections….