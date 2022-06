Emmanuel Gallina : l’élégance de la simplicité.

Pour définir son travail de designer, Emmanuel aime se référer à la citation de Constantin Brancusi « la simplicité comme une complexité résolue ».

Elégance, évidence et simplicité sont les maîtres mots qui caractérisent le mieux le travail d’Emmanuel Gallina. Son éthique créatrice est autant l'authenticité que la cohérence dans chacun de ses projets. Pour lui, le souci du détail est une réalité de chaque instant dans la ligne, la forme, et la fonctionnalité.

Diplômé de l’E.N.A.D de Limoges, et de l’I.A.V d’Orléans, il décide de partir à Milan pour approfondir sa formation au Politecnico où il obtient le diplôme de Master en design & management. Par la suite il collabore pendant 7 ans avec Antonio Citterio à Milan sur des projets pour les plus grands noms du design international. À présent Emmanuel travaille pour sa propre agence où il répond à de nombreux projets essentiellement entre l’Italie et la France, ouvrant des collaborations avec des marques internationales résolument contemporaines comme Poliform, Cartier, Panasonic, Accor, Porada, Ampm La Redoute, Zucchi-Bassetti, Fast, Colé, Forestier, Clen, Nodus, Toulemonde Bochart...

Depuis 2010, il oriente et conseille diverses entreprises sur les stratégies de marketing et d'identité liées au design, en tant que directeur artistique.

Emmanuel est professeur au Politecnico de Milan, intervenant à la Domus Academy ainsi qu'à l'école d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux. Il est souvent sollicité pour tenir des conférences et organiser des workshops entre la France, l’Italie, la Chine et le Brésil.

Récompenses:

2013 Palmares Archidesignclub _ Paris (bureau Tapparelle pour Colé)

2012 Label VIA _ Paris (Nouvelle vague pour Clen)

2012 Label Observeur du design _ Paris (Nouvelle vague pour Clen)

2011 Wallpaper Design Award _ Londres (Table Concorde pour Poliform)

2011 WAN furniture design award shortlisted _ Londres (Collection Outdoor Aikana pour Fast)

2011 Imm interior Award _ Cologne (Collection Outdoor Aikana pour Fast)

2009 Best of Year Award _ New York (Chaise Grace pour Poliform)

2008 ID smartest products Award _ New York

2002 Design 21 Unesco award _ New York

2002 Premier prix Utopia 1.0 _ Biennale St Etienne