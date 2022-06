EDDS Design est une agence d'innovation et de conception de produit

située à Lyon. De la mise en place du cahier des charges design à l'accompagnement industriel, nous accompagnons nos clients vers le succes de leurs développement produit. A travers des méthodologies spécifiques et innovantes tel que "Design de vie" avec notre équipe (designers, éthologue et ergonome) nous vous apportons notre connaissances des marchés de l'enfance, des seniors, du médical et du Outdoor.