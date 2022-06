Spécialisé dans la conception et la fabrication de mobilier en béton, Lyon Béton s'ouvre à la création d'objets en collaborant avec des artistes et designers lyonnais. « Nous avons l’ambition de proposer une alternative à toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'objets singuliers. En alliant créativité, esthétisme et sens pratique, nos collections offrent une présence discrète et affirmée. »

------------------------------------------

Passionnés par les possibilités techniques et plastiques de cette matière, nous travaillons depuis 5 ans à l’élaboration d’un béton unique, spécialement conçu pour la fabrication de mobilier. Il est armé de fil de métal et fibré, d’où son poids acceptable. Dans tous les cas, il résiste aux agressions du quotidien et s’entretient facilement en intérieur comme en extérieur.

Le soin particulier que nous apportons à nos finitions respecte le grain si particulier du béton et offre, selon l’intention du designer, un toucher doux et agréable ou une rugosité brute de décoffrage. Cette maîtrise technique nous permet de proposer des collections aux angles et courbes soignés, mettant en valeur le caractère singulier du béton et de tout ce qui l’entoure.

Nos collections sont distribuées dans le monde entier par l'intermédiaire de distributeurs spécialisés, rencontrés pour la plupart lors de nos participations à des salons internationaux : Cologne (Allemagne), High Point (Etats-Unis), Shanghai (Chine) et Maison&Objet Paris en septembre dernier.

Notre showroom situé à Villefranche sur Saône est ouvert au public toute la semaine. C’est pour nous une opportunité d’entretenir le contact avec les utilisateurs de nos créations afin de mieux comprendre leurs attentes et continuer à élaborer des produits qu’ils apprécient. Tous nos meubles et objets sont également disponibles sur notre site de vente directe www.lyon-beton.fr. Le meilleur moyen de proposer ces produits de qualité à des tarifs accessibles au plus grand nombre.