Airborne est éditeur français de mobilier depuis 1951. Olivier Mourgue, Pierre Guariche ont commencé leur carrière dans cette société qui a édité entre 1951 et 1975 plus de 200 modèles. Aujourd'hui, elle fait renaître le fauteuil AA, véritable icône du design et la table AO, dessinée en 1953 par F. Lasbleiz. Depuis 2014, la société fait appel à de jeunes designers pour élargir sa gamme.