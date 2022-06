:(mala leche Design) est une jeune marque créée en 2014 par Elisabeth Baeza. Les objets proposés ici naissent de la collaboration avec des entreprises et des artisans innovants et participe à la création d' un design ...proche de nous autant qu'il s'en éloigne... Chaque objet est pensé pour lui-même par empilement, emboîtement, découpage, assemblage, fusion, retrait et essais. Le plastique, le bois, la porcelaine sont autant de matériaux qui donne vie au projet. Entre esthétique et fonctionnalité, les objets de la gamme :(mala leche Design) vous propose l'expérience d'un autre quotidien.