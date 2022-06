Vous rêvez d’une maison à ossature bois en harmonie avec notre époque par ses qualités architecturales et son design contemporain. Pour une tranquillité totale, vous désirez qu’elle soit réalisée en conformité parfaite avec les normes RT2012 dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Logique ! Cette maison en bois sera fabriquée dans nos ateliers en Alsace, par une équipe hors pair et un process technologique permettant de faire rimer esthétique et économique. Elle sera bâtie en quelques mois seulement grâce à une technique constructive originale et à l’appui d’un interlocuteur unique.