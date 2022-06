Formé en 2013, le collectif Piñata réunit les 3 designers Hugo Danneels, Matthieu Fleuriot et Julie Zafiro.

Ils exposent leur projet «l’éveil du sens» pour la première fois à la cité de la mode et du design à l’occasion de la Paris Design Week 2014. Le collectif Piñata expérimente la relation qui s’établit entre un objet et nous. Comment s’éveillent les sens et les émotions au contact de l’objet? Concevoir un objet c’est avant tout stimuler des émotions, découvrir des sensations à travers les matériaux, les gestuelles et les usages.