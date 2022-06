Fanette Guilloud est une jeune photographe de 22 ans.

En 2013, elle est diplômée de l'école de photographie de Toulouse et mention spéciale du jury de fin d'année. Elle évolue en associant la photographie à un travail plasticien d'installation. Ses créations ancrent l'illusion dans le réel, son attrait pour la géométrie et le minimalisme invite à une vision poétique du monde, à une contemplation du temps qui passe. Entre réalité brute et rêve plastique, elle joue avec les perspectives et la notion d'impossible en explorant les limites de la vision rationnelle. Née en France, elle vit et travaille entre Berlin et Paris.