THIERRY BRUET, né à Paris en 1949, artiste peintre sculpteur depuis plus de 35 ans , propose d’opulents tableaux d’inspiration classique, à la fois plein d’esprit, satiriques et finement observés, qu’il exécute en utilisant les techniques traditionnelles de la peinture à l’huile. … Un de ses regards porte vers la caricature, le grotesque, l’autre vers l’élégance, le raffiné.

Il a exposé ses œuvres sous le patronage du Ministère Français de la Culture à Metz, au Musée « Thiers » sous le patronage de l’institut de France à Paris, à l’institut du Monde Arabe à Paris, mais aussi des expositions personnelles à Paris , Luxembourg , Londres, Vancouver , Ibiza……Mais aussi Art Fair Paris 2012 et 2013 et SH Contemporary Shanghai 2014…..

Egalement Commissionné par les plus grands décorateurs Français tels qu’Alberto Pinto, Frédéric Méchiche , Pierre-Yves Rochon ….On peut trouver ses œuvres chez de nombreux collectionneurs à travers le monde mais également dans de nombreux endroits luxueux et prestigieux : tels que les hôtels George V , Le Bristol, Shangri-la à PARIS, le Chalet du Mont d’Arbois à Megéve, Les Magasins Hermés à Paris ,les hôtels Four Seasons d’Alexandrie, Florence et de Londres…….