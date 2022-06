Depuis 2001, la conception et le fonctionnement de la galerie Nuances et Lumière reposent sur une vision ouverte et chaleureuse de l'art.

Tout à la fois extrêmement pointue et résolument accessible, la galerie reflète la passion et l'attachement de ses créateurs aux artistes et à leurs oeuvres.

Au-delà du lieu d'exposition, Nuances et Lumière s'est attachée à rester un endroit où la création est toujours en mouvement, un lieu d'échange entre les artistes et le public.

Jonathan Azoulay Directeur Galerie Nuances et Lumière