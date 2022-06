Propriété légale

Nicolas DESTINO est installé en Belgique en tant que designer freelance.

Passionné par l’esthétique de l’objet, le jeune homme ne manque pas d’imagination et s’inspire de sujets très variés pour la conception de ses objets. Ce qui lui vaut rapidement d’être récompensé par plusieurs prix et reconnu dans le milieu du design. Nicolas DESTINO est particulièrement attentif au processus de fabrication. C’est pour cela que chaque pièce est produite en Belgique afin de garantir un label de qualité tout en prônant un savoir-faire local. Estimant que la beauté n’a d’égale que la simplicité, Nicolas DESTINO crée des objets sobres, épurés et originaux caractérisés par des lignes carrées et géométriques. Ce qui procure une force à son travail qu’il présente généralement sous forme de collection. Le designer a notamment collaboré avec plusieurs firmes de renommées internationales telles que ZWAROVSKI, H&M ou encore Columbus Café & Co.

Sans mettre de coté son travail de designer, Nicolas DESTINO met son talent et son énergie au service de nombreux projets artistiques à travers la réalisation de pièces uniques entièrement réalisées à la main et qu’il affectionne particulièrement. A travers ces objets, il s’affranchit des contraintes liées à l’industrialisation en série afin de laisser libre court à sa créativité. Dès lors, il s’inspire de sujets marquants ou dérangeants tels que le milieu médical, la chirurgie esthétique ou même le suicide. L’artiste donne alors vie à un univers surprenant et décalé tout en entretenant un rapport avec l’objet. Un soin unique est apporté à chaque pièce.

En 2005, son travail est mis en exergue au Musée du Grand Hornu à Mons. Deux ans plus tard, d’autres pièces ont été exposées au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles. En septembre 2010, il représente la Wallonie à travers une exposition à l’Atomium à Bruxelles. Nicolas DESTINO apporte également son soutien à l’association des Petits Riens en participant à plusieurs ventes aux enchères. Depuis 2007, l’artiste expose ses oeuvres dans différentes Galeries d’art telles que Cornette de Saint Cyr à Bruxelles, Pierre Bergé ou encore S. Bensimon à Paris.

De nouvelles expositions se préparent, et Nicolas DESTINO développe de nouveaux projets de plus en plus ambitieux en Belgique comme à l’international.