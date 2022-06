TING est l'écho d'une collision culturelle, la rencontre entre Christophe Gaubert (designer, Paris, ancien élève de l'Ensci-Les Ateliers) et Hueiting Chang (architecte d'intérieur, Taipei). Une rencontre et une collaboration dont l'entrelacement des racines donne au fruit de leur travail le goût d'un éternel ailleurs, ni tout à fait ici, ni entièrement là-bas, celui d'un voyage permanent, nourri de souvenirs et d'envies, de signes et de sens, d'évidences et de décalages, entre tradition et modernité, entre Europe et Asie, entre espace et produit.