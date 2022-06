S'inspirant de sa passion pour la culture vietnamienne, L'INDOCHINEUR Paris - Hànôi conçoit, réalise et commercialise une large gamme d’objets de décoration et d’art de la table uniques, à la mode et de haute qualité, associant design simple et épuré d'inspiration japonaise avec les techniques et les matières de l'artisanat traditionnel du Vietnam. Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux 100% naturels tels que la corne de buffle, la laque ou le bois.

Notre objectif est de travailler avec les petites entreprises locales au Vietnam afin de préserver leur culture et embrasser leur savoir-faire en travaillant exclusivement avec eux. Nous aidons nos artisans dans le développement des nouvelles technologies en termes d’organisation (métodes d’emballage et d’étiquettage), la gestion et le traitement des commandes. Nous les encourageons à investir dans les systèmes informatiques de haute technologie, l’infrastructure et la technologie en ligne d’import/export utilisé à l’échelle internationale.

Depuis plusieurs années, L'Indochineur s'est associé à la démarche du Commerce Equitable et du Développement Durable. Aujourd'hui L'Indochineur s'est développé sur les marchés de l'Europe, des Etats-Unis, du Japon et tout récemment de l'Extrême Orient.