www.leslumieresdutemps.fr

La société

La société Française PROCADO Diffusion est spécialisée dans la fabrication de produits de senteurs depuis 2001. Située proche de Metz, à Plesnois (57), elle compte une vingtaine d’employés dans ses bureaux et ateliers de création et de production.

Fabrication artisanale Française

Toutes nos gammes de produits sont fabriquées artisanalement en France, dans nos ateliers. Nous utilisons pour nos bougies, une cire 100% végétale, associée à des parfums de Grasse.

La collection Les lumières du temps

Découvrez notre collection de produits de décoration et idées cadeaux, alliant senteur et naturel. Une gamme de plus de 40 parfums, développée par nos créateurs. Nos produits sont fabriqués dans nos ateliers : bougies parfumées, diffuseurs de parfum, sprays d’ambiance, coffret cadeaux, etc…

Nous trouver, nous contacter

Adresse :

PROCADO DIFFUSION SAS

9, Point du Jour

57140 PLESNOIS