NEO LEGEND existe depuis 2007, fondé par trois amis

d ‘enfance, le concept a pour but de proposer aux particuliers tout comme aux professionnels, des bornes de jeux vidéo d’arcade personnalisées. Il s’agit de modèles d’époque restaurés, ainsi que de nouvelles versions rééditées depuis 2013. On peut désormais jouer à tout types de jeux dans sa propre borne, anciens et actuels, ainsi qu’en personnaliser entièrement le design et l’aspect. NEO LEGEND est aujourd’hui la référence dans le domaine, s’établie comme marque à part entière dans l’univers du jeu vidéo, et développe une nouvelle approche de cet objet mythique, remis au goût du jour.