Depuis qu’il est diplômé en architecture d’intérieur et en design, Thierry Bataille ne cesse de dessiner des espaces, des meubles et des objets forts diversifiés.

Sa démarche : « Les problèmes écologiques que nous vivons aujourd’hui nous obligent à penser le meuble différemment ». Pour cela il travail depuis des années sur un concept ; réaliser dans un panneau un maximum de produits en minimisant les chutes. Thierry conçoit comme la machine « CNC » découpe. Cela demande une connaissance et une maîtrise de l’outil de production. Chez son producteur toute les machines fonctionnent avec de l’électricité fournie par des panneaux photovoltaïques. Dans ses recherches, il pousse son concept encore plus loin, le montage du meuble devenant un jeu d'emboîtement ludique, puisque sans outils et très peu de quincaillerie. Mais Thierry Bataille nous interroge aussi sur la qualité décorative de l'objet et sa place dans notre imaginaire collectif, c'est-à-dire nos références culturelles. « Dans mes recherches, je souhaite communiquer que les designers sont également des personnes engagées et que les solutions proposées sont porteuses d’un vrai message ».