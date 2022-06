Paris-based English-speaking designer specialized in creating unique interior spaces that suit a client’s personality and style, grounded in the balance of timeless tradition paired with modern minimalism.

Her services cover general consulting as well as complete design decoration and styling services in Paris, France. She speaks English, Spanish, and French.



Lichelle Silvestry possède plus de vingt ans d'expérience dans le monde du design d'intérieur. Ses services vont du simple conseil déco à la conception complète, la décoration et le stylisme pour des clients privés à Paris, en France et aux États-Unis. Ses créations sont raffinées, confiantes et pleines d'énergie...le résultat de son approche positive de la vie et de sa passion innée pour le beau ! Elle parle anglais, espagnol et français.