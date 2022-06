L’agence Mur-Mur est née de la rencontre de Sandra Le Strat et David Berthomé à l’école des Beaux-arts d’Angers. C’est après plusieurs années d’expérience et de complicité que leurs passions communes pour l’architecture et les Arts plastiques les ont conduits à s’associer pour créer l’Agence MUR-MUR en 2007 à La Rochelle.

Architectes d’intérieur qualifiés CFAI* (Conseil Français des Architectes d’Intérieur), ils accompagnent entreprises et particuliers, avec écoute et sensibilité. Ils vous proposent des univers cohérents et singuliers, des projets sur mesure. Entourée d’une équipe compétente et réactive regroupant tous les corps de métiers, l’agence MUR-MUR intervient dans des secteurs multiples : habitat, commerces, hôtellerie,restauration, bureaux, showrooms, administrations, mobilier… Experte dans la création d’ambiances et la rénovation, MUR-MUR vous permet d’organiser vos espaces à travers la recherche et l’association de matières, de lumières, de formes et de couleurs et suscite les sens pour révéler un projet unique, du plus classique au plus original. Correspondance directe entre désirs créatifs et réponses techniques, de l’esquisse à la livraison du chantier, MUR-MUR vous accompagne et vous conseille tout au long de votre projet.