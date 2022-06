L’Atelier d’Architecture Regards Croisés est né de la volonté de Christophe De Nys et Michel Toussaint de regrouper leurs activités.

Comprendre la question, la décortiquer, en extraire les données élémentaires et suffisantes pour nourrir une réflexion originale et moderne est la démarche que nous poursuivons. Cette méthodologie est déclinée à des échelles multiples : paysages, bâtiments, aménagements intérieurs, mobilier, objets.

Rencontrer l’Atelier d’Architecture Regards Croisés, c’est partager avec une équipe multidisciplinaire et coordonnée une réflexion sur la question particulière de l’aménagement d’un lieu, d’un espace, en fonction d’un besoin, d’une manière d’habiter, de vivre et de rêver.