CHARLOT & CIE est une entreprise artisanale créée en 2004.

Structure familiale et amicale, elle applique les procédés de pliages et froissages développés par le CRIMP (collectif de plieurs de papier) pour élaborer ses propres créations.

Elle propose des luminaires et objets déco inédits en associant ferronnerie légère et Origami.

UN DESIGN AÉRIEN

Toutes les réalisations sont pensées au service de la lumière et de la légèreté du papier.

Dans l’évocation d’éléments naturels, Charlot & Cie dessine des œuvres aux formes captivantes.

Lignes, courbes, tensions, énergies nous invitent dans un monde fantastique et de rêverie.

UN PRINCIPE ASTUCIEUX

Des feuilles de papier sont l’objet d’un important travail fait main de pliage et de froissage mixant techniques traditionnelles et contemporaines de pliage.

Les réseaux de plis jouent sur la densité de matière du papier et diffusent une lumière douce, apaisante, qui procure un sentiment d’harmonie.

Des armatures métalliques filaires dédiées assurent le maintien à distance des feuilles et de la source lumineuse.

DES RÉALISATIONS SOLIDES

Toutes les réalisations de Charlot & Cie sont artisanales et conçues pour résister. Un soin particulier est apporté aux finitions et à la qualité des matériaux utilisés. En particulier, le papier a été sélectionné pour sa rigidité et sa tenue à la chaleur.

Il ne craint pas les dépoussiérages énergiques.