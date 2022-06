Architectes DPLG - Architecture, architecture d'intérieur, design

Nathalie Taillefer & Franco Tortello, architectes DPLG ont fondé TNT Architecture en 2009. Anciens chefs de projets de grandes agences ils ont gérés tous types de projets : logements, équipements scolaires, culturels, hôtellerie.

"Nous intervenons sur tous types de projets, tant en terme de taille que de programme : de la rénovation d'appartement à la conception d'équipements ou construction d'immeubles de logements mais encore de maisons individuelles. Prenons également en charge les projets de professionnels que nous aidons dans leur démarche de communication et transmission de leur philosophie par la communication vectorisée par l’espace et le monde construit. Chaque projet présente son intérêt, et tous nous apportent des satisfactions, tant en terme d'échanges humains au contact de différents types de maîtres d'ouvrage, qu'en terme technique, puisque chacun comporte des défis différents. Très complémentaires, nous apprécions le jeu intellectuel qui s'initie entre nous pour chaque sujet, ces échanges sont une force, et sont garants, une fois encore, d'apporter des réponses sur mesure à nos maîtres d'ouvrage. Nous travaillons les projets pour réaliser un cadre unique, sur mesure, aux gouts et attentes de nos clients. Nous travaillons particulièrement la qualité des espaces, des volumes, des choix de matériaux et d’équipement selon les missions. Une écriture tout en raffinement jouant des textures, des reflets, des détails d’asssemblages et de la noblesse des matériaux. Un soin tout particulier à la conception de l’éclairage dans les lieux, et le choix d’éléments sur mesure pour chacun de nos projets.