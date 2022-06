William Boujon et Julien Benayoun forment un duo de designers dont la complémentarité est basée sur la création collaborative. Lorsqu’ils initient bold-design en 2008, le ton est donné : porter haut et fort les valeurs de l’art et de l’industrie et celles des savoir-faire artisanaux.

L’équilibre du studio repose sur des inspirations complémentaires : quand Julien affiche sa vision conceptuelle du design, William défend sa fascination pour les techniques de fabrication. Leurs compétences en design industriel leur permettent de développer des projets dans lesquels l’ornementation devient fonctionnelle ; formes et objets prenant une dimension parfois narrative. Car bold-design s’attache à raconter le scénario de chacune de ses créations. Allant même jusqu’à bâtir certains projets comme on construit un épisode littéraire.

Pour autant, tous les scenarii possèdent une base structurelle dans laquelle la maîtrise des techniques et matériaux permet au projet de se concrétiser en mobilier, objet, agencement d’espaces, d’expositions et parfois, d’installations artistiques. Les formes côtoient un certain goût pour l’art graphique et pictural, dévoilent des touches empreintes de poésie, s’annoncent ancrées dans une solide perspective de l’ouvrage. Bold-design s’inscrit dans une démarche tout à la fois hybride et expérimentale dans laquelle les créations s’inspirent d’un quotidien chaque jour réinventé.